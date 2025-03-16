Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф анонсировал телефонный разговор президентов США и России в ближайшие несколько дней

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ближайшие несколько дней может состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью CNN Уиткофф сказал, что президенты, вероятно, созвонятся «на неделе» с 17 по 23 марта.

«Я думаю, что на неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал Уиткофф.

Уиткофф 13 марта побывал в Москве, где лично встретился с Путиным. По словам спецпосланника Трампа, встреча продолжалась 3-4 часа и была «позитивной». Российская и американская «стороны ближе, чем были» ранее, заявил он. «Я думаю, что Путин хочет видеть конец всего этого», — цитирует Уиткоффа политический аналитик CNN Джош Рогин.

В интервью CNN Уиткофф также сообщил, что он ожидает заключение соглашения о прекращении огня в Украине в течение ближайших недель. При этом он не стал уточнять, как планируется решить вопрос об украинских территориях, которые аннексировала Россия. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки. При этом власти Украины возможность отказа от каких-либо своих территорий категорически отвергают.

Американская сторона предложила ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта на переговорах с Украиной, которые прошли 11 марта в Саудовской Аравии. Украина поддержала это предложение. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня. Призыв к временному прекращению огня, по словам Ушакова, Россия воспринимает как попытку дать украинским войскам время на перевооружение.

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