Помощник Путина заявил, что Россия воспринимает призыв к 30-дневному перемирию как попытку дать передышку украинским войскам

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия воспринимает предложение о 30-дневном прекращении огня как попытку дать украинским войскам время на перевооружение.

Такой комментарий Ушаков дал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину 13 марта. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Зарубина 16 марта.

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать [перемирие] как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что позиция России и озабоченности хорошо всем известны. «И мы их довели и до американцев тоже», — сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков входил в состав российской делегации на переговорах с США, которые прошли в феврале в Саудовской Аравии.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, на которых американская сторона предложила ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение.

Ранее Ушаков говорил, что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня.

Что говорят о перемирии власти РФ

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Что говорят о перемирии власти РФ

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко