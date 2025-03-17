Трамп заявил, что поговорит с Путиным 18 марта
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщило агентство Reuters 17 марта.
«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — сказал Трамп, обращаясь к журналистам на борту самолета Air Force One.
«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — добавил Трамп.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил 16 марта, что телефонный разговор Трампа и Путина может пройти в ближайшие дни. Уиткофф говорил, что ожидает «действительно хорошую и позитивную дискуссию».
США предложили ввести 30-дневный режим прекращения огня на всей линии фронта. Представители Украины в ходе переговоров с США поддержали это предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле стремятся к долгосрочному мирному урегулированию, а «шаги, которые имитируют мирные действия, никому не нужны». По словам Ушакова, Россия воспринимает временное прекращение огня «как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена».