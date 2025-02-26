«Украине следует забыть о НАТО. Путин очень хитрый парень» Дональд Трамп выступил на первом заседании кабинета министров США. Краткий пересказ

Очень хорошо идут дела с Россией и Украиной. Зеленский приедет 28 февраля в Вашингтон, и мы подпишем соглашение по природным ресурсам. Нам удалось заключить сделку, мы получим обратно деньги, которые потратили, и надеемся, что сможем все уладить. Это отличная сделка и для Украины, она предполагает автоматическую безопасность: никто не нападет, пока мы там. Я не собираюсь давать Украине гарантии безопасности сверх меры. Мы поручим это Европе, потому что это их сосед. Мы позаботимся, чтобы все прошло хорошо. Я думаю, что мы заключим соглашение с Россией и Украиной. Нам удастся договориться, чтобы они прекратили убивать людей. Путин очень умный, очень хитрый парень. Я имел дело с очень плохими людьми… Он не пытался уладить войну, пока меня не избрали президентом. Путину придется пойти на уступки в переговорах. Мы попытаемся помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, но это сложно. Украине следует забыть о НАТО. Я думаю, что именно из-за НАТО все и началось.

Это краткий пересказ выступления Дональда Трампа на первом заседании кабинета министров США, прошедшем 26 февраля. На основе публикаций Associated Press, CNN и Sky News. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA