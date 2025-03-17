Semafor: США рассматривают возможность признания Крыма российским в рамках будущей мирной сделки

Администрация Белого дома рассматривает возможность официального признания Крыма российской территорией в рамках будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения.

В Вашинтоне также обсуждают возможность призвать ООН сделать то же самое, рассказали собеседники издания.

Издание подчеркивает, что пока никаких решений не принято, и эта опция — лишь одна из многих, которые команда Трампа рассматривает в рамках попыток прекратить российско-украинскую войну. В Белом доме в ответ на запрос Semafor от комментариев отказались.

На 18 марта запланирован телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В прошлый раз они говорили в середине февраля; уже через несколько дней после этого произошла первая с начала полномасштабной войны двусторонняя встреча представителей России и США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге 17 марта подтвердила, что представители команды Трампа обсуждали возможные территориальные уступки с Киевом. Она не привела каких-либо конкретных подробностей.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале называл «красной линией» для Киева возможность юридического признания каких-либо украинских территорий российскими. При этом Зеленский признавал, что после завершения боевых действий какие-то территории могут остаться российскими де-факто.