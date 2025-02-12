Трамп созвонился с Путиным — и договорился немедленно начать переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши команды начнут переговоры [по урегулированию российско-украинской войны] немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», — написал Трамп в соцсети Truth Social 12 февраля.
По словам Трампа, он поручил возглавить переговоры госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу.
Ранее о состоявшемся разговоре Трампа и Путина сообщили в Кремле.