Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши команды начнут переговоры [по урегулированию российско-украинской войны] немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», — написал Трамп в соцсети Truth Social 12 февраля.

По словам Трампа, он поручил возглавить переговоры госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу.

Ранее о состоявшемся разговоре Трампа и Путина сообщили в Кремле.

Читайте также

Путин и Трамп провели переговоры. Пока что по телефону «Мы согласились работать вместе. Это нам выгодно», — заявил президент США. Публикуем полный текст его поста по итогам этой беседы

Читайте также

Путин и Трамп провели переговоры. Пока что по телефону «Мы согласились работать вместе. Это нам выгодно», — заявил президент США. Публикуем полный текст его поста по итогам этой беседы