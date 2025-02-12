Трамп и Путин поговорили по телефону

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Разговор состоялся утром 12 февраля. Каких-либо деталей беседы издание не уточняет. Официально о беседе президентов не сообщалось.

Путин поговорил по телефону с Трампом, разговор длился почти полтора часа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Они обсудили ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения РФ и США. По словам представителя Кремля, Путин пригласил Трампа в Москву.

По словам Пескова, Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Трамп 7 февраля заявлял, что разговаривал с Путиным по телефону. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг это заявление.

11 февраля в Москву прилетал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф — чтобы забрать на родину осужденного в РФ гражданина США Марка Фогеля, которого обменяли на россиянина Александра Винника. Ведущий Fox News Шон Ханнити утверждал, что Уиткофф в Москве встречался с Путиным.

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