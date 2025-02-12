Трамп после беседы с Путиным поговорил по телефону с Зеленским
Источник: Украинская правда
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 12 февраля издание «Украинская правда», ссылаясь на офис президента Украины.
Детали разговора не раскрываются. Зеленский и Трамп на момент публикации пока это не комментировали.
Трамп созвонился с Зеленским сразу после того, как поговорил по телефону с президентом России Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Трамп заявил, что поручил начать переговоры о завершении российско-украинской войны.