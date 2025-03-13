«Европейская правда»: представители Украины на переговорах с США заявили, что Киев не согласится ограничить численность ВСУ и не откажется от членства в НАТО

Украина не согласится ограничить численность ВСУ и не откажется от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Об этом представители украинской делегации заявили США на встрече в Джидде, сообщает источник «Европейской правды», близкий к переговорам.

По его словам, встреча в Саудовской Аравии не предусматривала согласования позиции по соглашению о завершении войны, но украинская сторона информировала американских партнеров о своих «красных линиях». О том, что Украина на переговорах с США обозначила «красные линии» пишут также «РБК -Украина» и «Би-би-си» со ссылкой на украинского дипломата.

«Для Украины есть красные линии — в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — рассказал источник «Европейской правды».

Украинская и американская делегация во время переговоров также обсуждали вопрос территориальной целостности Украины и оккупированных РФ территорий страны, но не вопрос территориальных уступок, пишет «Би-би-си». Так, по словам украинского дипломата, Украина не может вернуть эти территории военным путем, но не признает их российскими и будет стараться вернуть их с помощью дипломатии.

Кроме того, в рамках встречи Украина настаивала на том, чтобы в итоговое заявление был включен пункт об обмене пленными. Киев рассчитывает, что если Москва согласится на 30-дневное прекращение огня, обменов будет больше.

Встреча представителей Украины и США прошла в саудовской Джидде 11 марта. В ходе переговоров Вашингтон предложил ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев это предложение поддержал.

США рассчитывают, что Россия также согласится на перемирие. 13 марта в Москву прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который участвует в переговорном процессе. Как ожидается, он встретится с Владимиром Путиными, чтобы обсудить предложение о прекращении огня и двусторонние отношения.

Путин 13 марта назвал идею перемирия «правильной» и заявил, что Россия ее поддерживает. При этом он отметил, что к предложению о перемирии есть вопросы, требующие обсуждения.

Источники западных СМИ, в том числе Bloomberg, предполагали, что Путин будет затягивать перемирие в Украине, чтобы добиться максимально выгодных условий для Москвы.