NYT: в Украине опасаются, что Трамп может согласиться отдать Путину Одессу. Причины таких опасений не раскрываются

Газета The New York Times в преддверии телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина выпустила материал о том, что их переговоры «будут сосредоточены на том, что потеряет Украина» в ходе мирного урегулирования войны.

Помощники Трампа, как пишет издание, дали понять, что Россия «безусловно сохранит за собой Крым», аннексированный в 2014 году, а также «решительно предположили, что она получит почти всю территорию, которую удерживает», то есть примерно 20% земель Украины.

В то же время газета отметила, что помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили изданию в феврале, что обеспокоены тем, что Трамп может удовлетворить «и другие желания Путина» в отношении некоторых других территорий, в том числе, возможно, Одессы — критически важного порта. The New York Times не уточнила, на чем основаны такие опасения представителей Украины.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который 13 марта провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, говорил, что стороны обсуждали потенциальное соглашение о «доступе к портам» в Черном море.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина намечен на 18 марта. По словам Трампа, они будут «говорить о земле, об электростанциях» (вероятно, речь о Запорожской АЭС, захваченной Россией). Президент США отметил, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы, «но многое еще предстоит сделать».

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