США заявили, что обсуждают с Россией доступ к портам в Черном море

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва и Вашингтон в рамках контактов по российско-украинской войне обсуждают доступ к портам в Черном море, а также вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом Уиткофф сообщил в интервью CBS News 16 марта.

«Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены русские. Там находится ядерный реактор [ЗАЭС], который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальное соглашение по Черному морю», — сказал спецпосланник президента США.

По словам Уиткоффа, есть «много элементов», о которых надо договориться, чтобы заключить соглашение о прекращения огня, но «никто не опускает руки».

Стив Уиткофф 13 марта провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Уиткофф сказал CBS, что в ходе встречи, продолжавшейся три-четыре часа, они обсудили «много конкретных вещей». Спецпосланник Трампа отметил, что эта встреча показала, что США «сузили круг вопросов» между Россией и Украиной и «добились значительного прогресса».

США предложили ввести 30-дневный режим прекращения огня на всей линии фронта. Украина дала свое согласие на это. При этом в России заявили, что воспринимают это предложение как попытку дать передышку войскам Украины.

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