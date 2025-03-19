Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина и Россия

Взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются

В ночь на 19 марта Минобороны РФ и ВСУ продолжили взаимные обстрелы. Это произошло после того, как во время разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом они договорились о немедленном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Как сообщал Кремль, Путин «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Через несколько часов после этого российские военные провели массированную атаку. По утверждению командования украинских воздушных сил, по территории страны были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М», четыре ракеты С-300 и 145 беспилотников. В результате атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Как утверждают в Украине, среди целей в том числе были энергетические объекты. По данным оператора «Укрзализныця», удар нанесли по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, несколько ее участков были обесточены. Во время ликвидации последствий, завили в компании, россияне нанесли повторный удар.

Минобороны России в своем отчете об атаке утверждает, что удары наносились только по военной инфраструктуре, а не по энергетической — их целями были военные аэродромы, места хранения беспилотников и склады боеприпасов.

В ведомстве также заявили, что после получения приказа Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре россияне сбили семь собственных беспилотников, которые были нацелены на энергообъекты в Николаевской области и уже находились в воздухе.

ВСУ, в свою очередь, атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае. Как сообщили местные власти, из-за падения обломков беспилотника начался пожар, работа предприятия была приостановлена. Минобороны РФ заявило о «специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США».

При этом власти Украины, в отличие от Путина, не объявляли о прекращении атак на энергообъекты — президент Владимир Зеленский лишь заявил, что Киев готов поддержать эту идею, но только когда будут понятны подробности сделки. «Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать», — сказал он.

Мир

Новые переговоры в Саудовской Аравии с участием Украины пройдут на следующей неделе

Частичное прекращение огня будет обсуждаться на новой встрече в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил Владимир Зеленский.

«Относительно следующей встречи, я пока не готов раскрывать все детали. Но следующая встреча в Саудовской Аравии — имеется в виду, если мы будем говорить о частичном прекращении огня. Например, по инфраструктуре, энергетике и так далее. А также будет обсуждаться безопасность судоходства», — сказал президент Украины.

Из слов Зеленского неясно, будет ли это трехсторонняя встреча с участием США и РФ или же украинская делегация встретится только с американцами. В Москве и Вашингтоне относительно будущих переговоров пока ничего конкретного не сообщали.

В пресс-релизе Белого дома по итогам разговора Путина и Трампа говорилось о «немедленных переговорах на Ближнем Востоке» без уточнения дат, формата и деталей. Позже спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что уже в это воскресенье в Джидде в Саудовской Аравии встретятся делегации США и России — об участии украинских представителей он не говорил.

По словам президента Украины, на встрече будут обсуждаться вопросы «технического уровня». Киев отправит туда специалистов по энергетике и инфраструктуре. Зеленский отметил, что Украина подготовит и передаст партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить удары в рамках 30-дневного частичного прекращения огня. В случае, если Москва сделает это, украинские военные также не будут бить по российским энергетическим объектам.

Зеленский также заявил, что до конца сегодняшнего дня поговорит с Дональдом Трампом — и будет обсуждать детали следующих шагов по мирному урегулированию.

Война глазами читателей «Медузы»

Элина (подконтрольный РФ Бердянск, Запорожская область). Мы против того, чтобы от нас, патриотов Украины, живущих в Бердянске, отказались — мы требуем бороться за нас. Мы с мужем и старшим сыном ждем возвращения нашего города на родину! Мы работаем, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию: я в школе, муж в полиции, сын в службе спасения, дочь уехала и поступила в Воронеж в институт — но мы верим, что это временные лишения и трудности, от которых нас вскоре освободят. Я гуляю по городу, в котором живу уже десять лет, не позволяю себе забывать, как до войны назывались улицы, какие где были вывески. Ком в горле каждый раз. Нас нельзя бросать! Мы не разменная монета. За своих людей надо быть готовыми терпеть лишения и проливать кровь.

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