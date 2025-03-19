Трамп сообщил, что проводил тайные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в последние недели несколько раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Трамп сказал в интервью изданию после того, как 18 марта провел переговоры с Путиным.

«Это был очень хороший звонок. Я думаю, это начало чего-то хорошего. Начало было положено три или четыре недели назад. Знаете, я разговаривал с Путиным много раз — все началось не с этого звонка. У нас были и другие разговоры», — сообщил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, сообщалось ли об этих разговорах публично, Трамп сказал: «Нет [не сообщалось], но это продолжение положительной динамики. Если бы она не была положительной, я бы вам сказал».

До конца неясно, как часто Дональд Трамп проводил телефонные переговоры с Владимиром Путиным после того, как вступил в должность президента США. Лидеры двух стран проводили переговоры 12 февраля и 18 марта. При этом еще 8 февраля Трамп говорил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы договориться о завершении российско-украинской войны. Тогда он отказался отвечать, сколько раз говорил с Путиным: «Я лучше промолчу».

Источники газеты The Washington Post сообщили в ноябре 2024 года, что Трамп общался с Путиным по телефону вскоре после своей победы на выборах президента США. В Кремле отрицали факт разговора.

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