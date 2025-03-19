«Дальнейшая детоксикация России». Как политики и эксперты оценивают переговоры Путина и Трампа

Кристина Кормилицына / ТАСС / Profimedia

18 марта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел телефонный разговор, он продлился более двух часов. По его итогам Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. При этом договоренностей о полном прекращении огня на месяц, на которое ранее согласился Киев, достигнуто не было. Ключевым условием для начала мирного урегулирования Путин, по версии Кремля, назвал полное прекращение военной помощи и предоставления разведанных Украине (Трамп же говорит, что вопрос прекращения американской военной помощи не обсуждался). «Медуза» собрала мнения политиков и экспертов об итогах разговора американского и российского президента.

президент США

Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре с пониманием, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, окончания этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Обсуждались многие элементы соглашения о мире, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат. И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас идет в полную силу, и надеюсь, ради человечества мы выполним эту работу!

президент Украины

Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. <…> Я бы хотел услышать больше деталей. Тем более, что американская сторона предлагает группам встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду. Я не видел деталей. Мы поддерживаем все шаги по окончании войны. Но для того, чтобы что-то поддерживать — надо понимать, что конкретно.

(позже, комментируя налет российских беспилотников на украинские города)

Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 «Шахедов» в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадание и именно в гражданскую инфраструктуру. <…> Именно такие ночные атаки России рушат нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира. Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы в ответ мир отверг любые попытки Путина затянуть войну.

канцлер Германии

Следующим шагом должно стать полное прекращение огня в Украине, и как можно скорее.

депутат Верховной Рады, член фракции «Европейская Солидарность»

Подведем итоги. Трамп сегодня хотел объявить о полном прекращении огня на 30 дней, но Россия на это не идет. Это важно зафиксировать. Далее. Тот факт, что замысел Трампа не получился, в итоге может плохо обернуться для самой России. О большом обмене и о прекращении ударов по инфраструктуре — очень хорошие новости. И тут можем уже зафиксировать то, что Путин боится Трампа. Потому что он был вынужден пойти на какую-то деэскалацию и пошел на нее. Выбрал для начала, конечно, энергетику, как самое выгодное для себя. А дальше будет выторговывать каждый следующий шаг и тянуть время. Но при этом будет планомерно уступать Трампу. На каком-то этапе это приведет к миру. В заявлении Белого дома сказано, что следующие переговоры на Ближнем Востоке начинаются немедленно. Поэтому в ближайшие дни будем видеть логичное продолжение сегодняшнего разговора.

заместитель председателя Совбеза РФ

Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную мысль — в столовой есть только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!

глава МИД Венгрии

Отличные новости из Вашингтона и Москвы — сегодня мир стал более безопасным местом. Мы полностью поддерживаем мирное соглашение и надеемся, что Брюссель не будет подрывать мирный процесс.

глава РФПИ и представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Теперь официально — идеальный звонок.

историк, профессор Йельского университета

Совершенно предсказуемо, что Путин отвергает безоговорочное прекращение огня, предложенное Украиной, и отправляет Трампа с поручениями облегчить российское вторжение и отрицать суверенитет Украины — в то время как Трамп утверждает, что он чего-то добился.

старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги

Главный фактический итог — согласие Путина на частичное 30-дневное перемирие — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. При этом изначальное предложение о полном перемирии Путин прямо не отверг, но выдвинул уже хорошо известные условия: отказ от мобилизации и перевооружения в Украине, а также полное прекращение иностранной помощи. Замечу, что речь идет не только об американской помощи, что делает перспективу полноценного перемирия крайне маловероятной (ну если, конечно, Трамп не начнет давить на Европу и угрожать ей санкциями, если та не прекратит поставки — Москва была бы довольна). К этому добавилось и уже практически прямое требование ухода Зеленского в виде тезиса о недоговороспособности киевского режима. Важный момент — выдвижение условий для перемирия не делает обсуждение такого перемирия более вероятным. Например, по вопросу обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря начинаются предметные переговоры в рамках одной из рабочих групп. В отношении полноценного перемирия об этом речи не идет. Создание экспертных российской-американских групп — это еще один важный, но ожидаемый, итог разговора. <…> Наконец, третий (и наверное самый) важный итог — это уже такая полноценная легитимизация сотрудничества США с Россией по важным международным досье — названы Ближний Восток и Красное море, а также как уже фактический пример — солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта. Это, конечно, большой успех для Путина, которому удается выводить двусторонние отношения из-под прямой зависимости от украинского конфликта. Плюс дальнейшая детоксикация России — Путин и Трамп договорились организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

бывший посол США в РФ

То есть еще до прекращения огня (а не постоянного мира) Путин сказал Трампу, что ему нужно, чтобы США прекратили предоставлять [Украине] оружие и разведданные, а украинское правительство прекратило мобилизацию. Вау. Хорошей новостью является то, что Трамп, по-видимому, не согласился на эти безумные условия.

главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Процесс развивается скорее по российскому сценарию. Россия сразу обозначила, что немедленное перемирие для нее неприемлемо, потому что оно должно быть обстоятельно подготовлено и содержать контуры долгосрочного решения. Перемирия по итогам этой беседы не будет, а Россия элегантно поддержала предложение, которое до этого высказывал Зеленский, но потом отказался под давлением Вашингтона, — о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и мерам безопасности на Черном море. <…> В целом Кремлю удалось, используя западную метафору, перекинуть мяч обратно (после предложения о перемирии все начали говорить, что мяч у России и она обязана немедленно ответить) и сбить напор Белого дома. <…> Условие перемирия/мира — прекращение милитаризации Украины. Можно сказать, что это возвращение к изначальной цели — демилитаризации. Как она произойдет и произойдет ли вообще — пока что непонятно, но в повестку тема включена. <…> Как и настаивала с самого начала Россия, украинский вопрос, судя по всему, действительно обсуждается в общем контексте отношений, и контекст важнее. Отсюда рефрен об огромных перспективах экономического сотрудничества — пусть и ритуальный, но показательный. Особое внимание обращает на себя отдельное указание в американском изложении, что стороны подробно обсудили Ближний Восток, в частности вопрос безопасности Израиля. <…> Киеву и Европе особо хороших новостей этот разговор не принес. Ни по сути, ни по форме: урегулирование обсуждают две великие державы, мало обращая внимание на остальных.

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