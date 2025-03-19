Reuters: США приостановили часть работы по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам

Несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам, ослабив давление на Москву, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В 2024 году команда предыдущего президента США Джо Байдена по национальной безопасности создала несколько рабочих групп для мониторинга действий РФ на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия развернула «теневую войну» против западных стран.

Работой в этом направлении занимались не менее семи агентств сотрудничающих с европейскими союзниками, рассказали Reuters семь бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах. Ими руководил президентский Совет по национальной безопасности (СНБ).

По словам источников, команда Байдена перед инаугурацией Дональда Трампа проинформировала его администрацию об этих усилиях и призвала их продолжать мониторинг за действиями России. Но после вступления Трампа в должность президента США значительная часть работы остановилась, утверждают источники агентства.

В частности, по словам действующих и бывших чиновников, перестали проводить ранее регулярные встречи между СНБ и европейскими чиновниками, совет прекратил координировать работу американских ведомств, включая ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент США.

Журналистам Reuters не удалось выяснить, распорядился ли Трамп прекратить работу по мониторингу и борьбе с российскими диверсиями и кампаниями дезинформации, или агентства действуют независимо от Белого дома. Некоторые чиновники, участвовавшие в рабочих группах, обеспокоены, что администрация Трампа не уделяет приоритетного внимания работе в этом направлении, несмотря на предупреждения разведки.

Представитель СНБ Брайан Хьюз заявил Reuters, что совет координирует свою работу «с соответствующими ведомствами для оценки и предотвращения угроз, представляющих опасность для американцев». Высокопоставленный американский чиновник в НАТО сказал, что США все еще координируют свои действия с союзниками по этому вопросу, но отказался предоставить более подробную информацию.

С начала полномасштабной российско-украинской войны в западных странах произошла серия диверсий, кибератак, а также кампаний дезинформаци, которые связывали с Россией. Reuters отмечает, что целью таких действий могла быть попытка подорвать поддержку Украины со стороны союзников.

Пауза в межведомственной работе наступила в тот момент, когда Дональд Трамп меняет политику США в отношении Европы и Украины, пишет агентство. Некоторые действующие и бывшие американские и европейские чиновники опасаются, что из-за этих изменений Украина может быть вынуждена заключить перемирие, выгодное России.