Делегации США и России продолжат переговоры в Саудовской Аравии 23 марта

США и Россия продолжат переговоры, делегации двух стран встретятся в воскресенье, 23 марта, в Джидде в Саудовской Аравии, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире Fox News.

Американскую делегацию на переговорах, по словам Уиткоффа, возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

18 марта состоялся телефонный разговор президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. После переговоров было объявлено, что Россия согласилась на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике.

Делегации России и США предыдущий раз встречались 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В составе американской делегации тогда были Рубио, Уолц и Уиткофф, с российской стороны в них участвовали: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины. Американскую сторону на них также представляли Рубио, Уолц и Уиткофф.

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