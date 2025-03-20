Кремль: Россия и США проведут 24 марта переговоры о возобновлении зерновой сделки

Делегации России и США проведут переговоры о возможном возобновлении так называемой черноморской инициативы, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков 20 марта.

По его словам, консультации на этот счет пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Делегацию России на переговорах будут представлять глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали», — заявил Ушаков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что делегации США и Россия проведут переговоры в другом городе Саудовской Аравии, Джидде, и в другой день, 23 марта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 20 марта, что стороны «согласовывают последние нюансы», а переговоры могут пройти не 23 марта, а в другой день.

Песков говорил, что в Саудовской Аравии помимо возобновления черноморской зерновой инициативы будут обсуждать другие «нюансы» и «аспекты» прекращения российско-украинской войны.

Обновление. Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал встречу между украинской и американской делегациями на 24 марта.

Черноморская зерновая инициатива — соглашение о вывозе украинского зерна, действовавшее с июля 2022-го по июль 2023 года. Соглашение заключили при участии Турции и ООН. Россия утверждала, что положение соглашения, касающееся российских удобрений, не выполнялось. После года работы Россия отказалась продлить действие сделки.

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