Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

«Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать», — сказал Зеленский. Он добавил, что перемирие в любом случае начинается «безусловным прекращением огня».

По словам Зеленского, у него еще не было разговора с Трампом после беседы президента США с Путиным, но он рассчитывает, что такой разговор состоится. Тогда, сказал Зеленский, он сможет узнать больше деталей о договоренностях с Россией, чтобы понимать, «что конкретно поддерживать».

Президент Украины добавил, что ему бы хотелось, чтобы Трамп «услышал и увидел», чего хочет Путин — а российские войска, по словам Зеленского, «хотят наносить удары» по Сумской, Запорожской, Харьковской областям.

В ответ на вопрос журналиста, как относиться к требованию Путина остановить военные поставки Вашингтона Украине, Зеленский сказал, что «Путин видел, что США может предпринимать такие шаги», и поэтому российский президент в разговоре с Трампом поднимал эти вопросы, «чтобы ослабить Украину».

В офисе президента Украины, по данным источника «РБК-Украина», считают, что Россия фактически «отвергла идею США о полном прекращении огня». «Что же до сейчас — россияне сами это отвергли, то есть им нужна война», — сказал собеседник издания, отметив, что в Украине в этот момент звучит тревога.

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