Война Тысяча сто девятнадцатый день. Италия и Испания не хотят увеличивать военную помощь Украине. Путин и Трамп готовятся к переговорам

Позиции украинских военных у Часова Яра. 17 марта 2025 года Press service of the 24 Mechanized brigade / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Южная Европа не поддерживает увеличение военной помощи Украине

Италия и Испания — третья и четвертая экономики Евросоюза — дали понять, что не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году. Об этом пишет Reuters.

В Брюсселе вчера прошла встреча глав МИД стран ЕС, после которой Каллас заявила, что ее предложение выделить Украине до 40 миллиардов евро до конца года (в 2024 году помощь со стороны Евросоюза составила 20 миллиардов) получило «широкую политическую поддержку». Однако, как рассказали дипломатические источники Reuters, в действительности эта поддержка была лишь со стороны стран Северной и Восточной Европы.

Главы МИД Италии и Испании, выступая перед встречей, заявили, что об окончательной позиции по этому вопросу говорить пока рано. В частности, глава МИД Италии заявил, что предложение имеет смысл обсуждать после разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, уже имея понимание, «будут ли предприняты какие-то шаги для достижения прекращения огня».

У Франции — второй экономики ЕС — также «возникли вопросы» к плану, рассказали собеседники Reuters.

Как ожидается, вопрос увеличения помощи будет снова обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое состоится 2-3 апреля в Варшаве.

Кая Каллас выступила с инициативой увеличения военной помощи на фоне охлаждения отношений между США и Киевом и сомнений Европы в том, что Вашингтон в дальнейшем продолжит поставлять Украине оружие. По мнению Каллас, Европа могла бы увеличить свою помощь с 20 до 40 миллиардов евро, чтобы покрыть американские поставки в случае их отсутствия. Предполагается, что страны Евросоюза будут вносить свой вклад в соответствии с размерами своих экономик. Участие в инициативе Каллас предлагает сделать добровольным — чтобы избежать вето со стороны противников предоставления помощи, таких как Венгрия и Словакия.

Венгрия уже публично выступила против плана — глава МИД Петер Сийярто по итогам вчерашней встречи пообещал противостоять «воинственным предложениям». Словакия, по данным источников Reuters, дала понять, что также не намерена давать деньги — но при этом не будет препятствовать плану на уровне ЕС.

Страны Южной Европы, географически находящиеся вдали от России, с начала войны гораздо менее активно помогают Украине, чем государства на востоке континента. Так, за первые три года войны Испания, Италия, Португалия, Греция и Кипр суммарно оказали помощи Украине менее чем на 0,5% своего ВВП, в то время как у Эстонии, Литвы и Дании этот показатель превышает 2%.

Мир

Путин и Трамп проведут телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 18 марта проведут телефонные переговоры.

Это будет второй официальный разговор Путина и Трампа. Во время первого, который состоялся 12 февраля, они договорились начать переговоры о прекращении российско-украинской войны. Спустя четыре дня делегации США и России встретились в Саудовской Аравии.

Трамп накануне разговора написал в соцсетях, что «многие элементы» будущих мирных договоренностей уже согласованы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в свою очередь, заявила, что с начала полномасштабной войны стороны «никогда не были так близки к миру».

США несколько дней назад предложили России и Украине немедленно прекратить огонь по всей линии фронта. Украина приняла предложение. Путин через два дня заявил, что Россия также готова на это, но подчеркнул, что сначала должен быть согласован целый ряд вопросов — например, кто будет гарантом соблюдения режима тишины и что будет с украинскими подразделениями, остающимися на территории Курской области.

Трамп неоднократно говорил о своей уверенности в том, что ему удастся договориться с Путиным и что президент РФ «хочет мира». При этом президент США и представители его администрации заявляли, что «без колебаний» введут в отношении России новые санкции, если Москва не покажет свою приверженность скорейшим мирным договоренностям.

Похожую тактику Трамп использовал, чтобы склонить к переговорам с РФ власти Украины: после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме США приостановили военную помощь Киеву и обмен разведданными. Уже через несколько дней, когда Украина согласилась на безусловное временное прекращение огня, предложенное Вашингтоном, военная помощь и обмен разведданными возобновились.

Трамп неоднократно намекал, что у него есть рычаги давления на Россию, которые используются в ходе неофициальных контактов. Только что Вашингтон не продлил действие лицензии, которая в виде исключения позволяла РФ получать оплату за энергоресурсы через подсанкционные банки (до этого на протяжении всех лет войны она продлевалась регулярно, в том числе администрацией Джо Байдена). Это произошло без публичных объявлений на высоком уровне.

Подробнее об ожиданиях от телефонных переговоров Путина и Трампа можно прочитать в специальном материале «Медузы».

Война глазами читателей «Медузы»

Лана (Днепр). Учитывая ситуацию на земле, я не вижу возможности победить. Даже если мы каким-то образом вернемся военным путем к границам 1991 года, это не закончит войну и Россия никуда не денется. Впрочем, вариант нашей военной победы, как мне кажется, никто уже не рассматривает всерьез.

Страна для меня, прежде всего, — это люди. И они каждый день гибнут, и рушатся судьбы их семей. Даже если допустить, что мы сможем отвоевать свои территории — какую цену мы заплатим? Не будет ли это пирровой победой?

Человеческая жизнь — самое главное. Если есть возможность сейчас сохранить десятки тысяч человеческих жизней — ей нужно пользоваться. Территории можно будет пытаться вернуть дипломатическим путем. Да, может, нескоро. Но нынешнее правительство в России — не навсегда. Границы — не навсегда. А вот смерть — это навсегда.

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