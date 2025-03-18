Глава МИД Украины: «Мы верим, что война закончится в этом году»

Власти Украины считают, что война может закончиться в 2025 году, и хотят, чтобы это произошло. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью телеканалу Firstpost.

«Мы верим, что война закончится в этом году — мы действительно хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель — достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира», — заявил он.

По словам главы МИД, Украина поддерживает предложение США о прекращении огня.

«Мы ожидаем, что Россия примет безоговорочное прекращение огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы приблизить этот мир», — сказал Сибига.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».