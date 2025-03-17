Война Тысяча сто восемнадцатый день. Украинские военные рассказали «Би-би-си» об отступлении ВСУ из Курской области: «Паника и развал фронта. Как в фильме ужасов»

Село Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, 12 марта 2025 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украинские военные рассказали «Би-би-си», как происходило отступление ВСУ из Курской области России. Собеседниками издания стали пять военнослужащих, которые участвовали в операции украинской армии на курском направлении. Все они говорили с журналистами, используя соцсети и мессенджеры. «Би-би-си» не называет настоящих имен военных, с которыми поговорили журналисты.

В публикации издания рассказывается о событиях, происходивших в период с 9 по 14 марта. Вооруженные силы РФ, как ранее писала «Медуза», начали очередной этап наступления на украинский плацдарм в Курской области 8 марта. К 14 марта подразделения ВСУ покинули большую часть плацдарма, понеся значительные потери (при этом власти США и России в тот день бездоказательно утверждали, что тысячи украинских солдат якобы попали в окружение).

Украинский военный Владимир написал «Би-би-си» в телеграме 9 марта, что находится в Судже, которую ВСУ контролировали с августа 2024 года. Описывая обстановку в Судже, он заявил: «Паника и развал фронта». По словам Владимира, украинские военные и техника пытаются уйти, но российские беспилотники атакуют их на дороге Суджа — Сумы. «Днем выехать невозможно», — написал он.

Владимир отметил, что еще в феврале украинские военные относительно безопасно передвигались по дороге Суджа — Сумы, которая считалась главной линией снабжения ВСУ в Курской области. Однако к 9 марта дорога «полностью перешла под огневой контроль противника». «Беспилотники [летают] круглосуточно. За одну минуту можно увидеть два-три беспилотника. Это очень много», — рассказал Владимир.

У нас вся логистика здесь, на одной трассе Суджа — Сумы. И все знали, что русские попытаются ее перерезать. Но это снова стало сюрпризом для нашего командования.

Незадолго до того, как Россия отвоевала Суджу, Владимир написал «Би-би-си», что россияне с трех сторон давят на украинские силы в городе.

Другой собеседник «Би-би-си», Максим, поговорил с журналистами 11 марта. «Несколько дней назад мы получили приказ организованно покинуть оборонительные рубежи», — сообщил он. По его словам, Россия собрала значительные силы для захвата Суджи, «включая большое количество северокорейских солдат».

К 11 марта украинские военные продолжали бороться за то, чтобы россияне не перерезали дорогу Суджа — Сумы, рассказал Максим. По его словам, в ходе наступления российским беспилотникам «удалось уничтожить десятки единиц техники», а остовы машин «создали заторы на маршрутах снабжения».

Еще один солдат ВСУ, Антон, поговоривший с журналистами, служил в штабе ВСУ на курском направлении. Он назвал события 11 марта «катастрофическими». По словам Антона, к 11 марта российские военные перерезали пути снабжения: «Логистика больше не работает — организованные поставки оружия, боеприпасов, еды и воды больше невозможны». Он рассказал, что смог покинуть Суджу пешком, ночью: «Мы несколько раз чуть не погибли. В небе постоянно летают беспилотники».

По мнению Антона, весь украинский плацдарм в Курской области будет потерян.

С военной точки зрения курское направление себя исчерпало. Больше держать его нет смысла.

Четвертый украинский военный, Дмитрий, в разговоре с «Би-би-си» 11–12 марта сравнил отступление ВСУ с фронта со «сценой из фильма ужасов». «Дороги усеяны сотнями уничтоженных машин, бронетехники и вездеходов. Очень много раненых и убитых», — рассказал Дмитрий.

По его словам, российские беспилотники «охотились» на украинские машины. Во время отступления машина, в которой Дмитрий ехал с другими солдатами, застряла, и он вместе с сослуживцами пытался вытащить ее. В этот момент на них нацелился российский FPV-дрон. Беспилотник не попал в машину, однако один из военных получил ранение. Дмитрий и его сослуживцы два часа прятались в лесу, прежде чем их спасли.

По словам Дмитрия, многие украинские военные отступали пешком, кто-то прошел от 15 до 20 километров. Собеседник издания отметил, что из «сложной и критической» ситуация в Курской области превратилась в «катастрофическую».

В сообщении от 14 марта Дмитрий написал: «В Курской области все закончено… Операция не удалась». По его оценке, с начала операции в августе 2024 года на этом направлении погибли тысячи украинских солдат.

Пятый собеседник «Би-би-си», Артем, связался с журналистами 13 марта из военного госпиталя, где он проходил лечение из-за осколочных ранений, полученных в результате атаки БПЛА. По его словам, он участвовал в боях на западе Курской области, где украинские войска оказывали упорное сопротивление и «сражались как львы». Артем считает, что операция ВСУ в Курской области достигла определенного успеха: «Важно, что на данный момент Вооруженные силы Украины создали эту буферную зону, благодаря которой россияне не могут войти в Сумы».

Украинские военные покидали разные районы Суджи и пригороды в период с 9 по 13 марта, показал анализ видеозаписей, проведенный «Медузой». Власти Курской области сообщили 12 марта, что проводят эвакуацию жителей города. Минобороны РФ официально объявило 13 марта, что российские военные взяли Суджу под свой контроль. В Минобороны РФ заявили 15 марта, что российская армия взяла под свой контроль село Заолешенка и деревню Рубанщина в Суджанском районе.

Под контролем ВСУ остается пограничный переход «Суджа» на российско-украинской границе. Также украинские военные могут контролировать несколько населенных пунктов у границы. В Минобороны РФ сообщили 17 марта, что продолжают атаковать силы ВСУ в селах Гуево, Гоголевка, Олешня и Горналь.

Подробный разбор курской битвы

Как российская армия победила в битве за Курскую область? И зачем эта операция была нужна ВСУ? Подводим итоги главного эпизода войны в 2025 году

Подробный разбор курской битвы

Как российская армия победила в битве за Курскую область? И зачем эта операция была нужна ВСУ? Подводим итоги главного эпизода войны в 2025 году

Война глазами читателей «Медузы»

Инна (Одесса). У меня есть футболка с надписью «Iʼm Ukrainian» и очертаниями границ Украины. Тех самых, которые сейчас называют «границами 1991 года». Но для меня, моей семьи и миллионов украинцев других границ не существует. Не было, нет и не будет. Нет границ 1991-го, 2014-го или 2022-го… Есть только одна Украина — цельная, неделимая, настоящая. И точка.

Да, мы устали. До изнеможения. От войны, от тревожных новостей, от вечного ожидания худшего. Устали видеть разрушенные города, устали хоронить тех, кого любим… Но отказаться? Никогда! Отказаться от своего? От родной земли, за которую пролита кровь? Тогда зачем были все эти жертвы, эти три года боли, эти жизни, отданные за свободу? Ни я, ни моя семья никогда не примем решения об отказе от наших земель… […]