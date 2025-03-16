Война Тысяча сто семнадцатый день. Генштаб ВСУ подтвердил, что украинских войск в Судже больше нет

Российский военный в Судже. 15 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Генштаб ВСУ подтвердил уход украинских войск из Суджи

На карте к утренней сводке о ходе боев, опубликованной Генштабом ВСУ 16 марта, город Суджа в Курской области обозначен как не находящийся под контролем украинских войск. Таким образом Генштаб ВСУ косвенно подтвердил, что украинских войск в этом населенном пункте больше нет.

Генштаб ВСУ

До этого военное командование и власти Украины потерю контроля над Суджей не комментировали, хотя Минобороны РФ еще 13 марта заявило, что город перешел под контроль российских войск. При этом анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», показывал, что украинские военные полностью покинули Суджу еще раньше — 12 марта. Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 марта заявлял, что в окрестностях Суджи продолжаются активные боевые действия.

Жители Суджи — о жизни в городе под контролем ВСУ

«Чужие нас не обижали. А от своих помощи мы уже и перестали ждать» Российские войска освободили Суджу. Вот что жители города рассказывают об украинской оккупации, которая длилась семь месяцев

Жители Суджи — о жизни в городе под контролем ВСУ

«Чужие нас не обижали. А от своих помощи мы уже и перестали ждать» Российские войска освободили Суджу. Вот что жители города рассказывают об украинской оккупации, которая длилась семь месяцев

Анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», также показывает, что подразделения ВСУ к середине марта покинули большую часть плацдарма в Курской области, понеся при этом значительные потери. Но об окружении украинской группировки войск, о котором заявляют в России (и говорит Трамп), речь, по всей видимости, не идет. Под контролем украинской армии в Курской области остается погранпереход «Суджа», но его снабжение затруднено из-за атак дронов, а дорогу, ведущую к пропускному пункту, контролируют войска РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что ВСУ выполнили свою основную задачу в операции на российской территории — оттянули войска с покровского, харьковского и сумского направлений.

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подкасты Российская армия стремительно захватывает курский плацдарм ВСУ. Куда РФ и Украина направят свои силы после? Объясняет Дмитрий Кузнец 56 минут

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Полтавская область). На мой взгляд, правильный ответ на этот вопрос [может ли Украина отказаться от части территории ради скорейшего мира] могут дать только украинские военные, которые ежедневно рискуют своей жизнью вот уже три года, без ротации находятся на передовой и сражаются с врагом не на диване, а в реальности.

Как гражданин своей страны я могу лишь высказать свою точку зрения, которая для большинства моих сограждан, возможно, будет неприемлемой. На мой взгляд, надо вести переговоры и пытаться договориться об устойчивом и долговременном мире хотя бы на тех условиях и при тех компромиссах, которые возможны уже сейчас. Потому что завтра ситуация может быть гораздо хуже и тяжелее нынешней. Еще год назад линия фронта была другой и многие украинские поселки и городки не были разрушены и захвачены противником, и многие десятки тысяч жизней можно было бы сохранить. Время показало, что в борьбе за свою свободу и государство надо рассчитывать только на свои силы. <…> Когда нет ресурсов и нет сил, надо договариваться. <…>

Не стыдно что-то потерять во имя будущего страны и процветания ее народа. В истории немало таких примеров. Всей страной не эмигрируешь и не поменяешь место жительства. Надо научиться жить рядом с таким агрессивным соседом, как Россия, и просто быть сильнее не благодаря ракетам и бомбам, а благодаря отваге, решимости и смелости людей. Украинцы это уже доказали. Сила нации — не в количестве изготовленных ядерных боеголовок и не в точности баллистических ракет. Сила нации и государства — в свободном и процветающем обществе, в высокоразвитых технологиях и технике, в передовой медицине и науке, в демократических свободах и в умении принимать мудрые и своевременные решения. Можно потерять видимое сейчас, но, потеряв, мы будем иметь хороший шанс на прекрасное будущее для своего народа. А можно продолжать неравную борьбу и потерять еще больше, и упустить возможность для быстрого восстановления и развития.

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«Медуза»