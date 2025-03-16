Генштаб ВСУ подтвердил уход украинских войск из Суджи
Источник: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ утром 16 марта опубликовал карту операции в Курской области, на которой город Суджа обозначен как не находящийся под контролем украинских войск. При этом в текстовой части сводки Генштаба ВСУ о происходящем в зоне боевых действий Суджа не упоминается.
Минобороны РФ объявило, что взяло под контроль Суджу 13 марта. Анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», показывал, что украинские военные полностью покинули Суджу 12 марта. Однако официально украинское командование о выходе из Суджи не сообщало. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял 12 марта, что в окрестностях Суджи продолжаются активные боевые действия.