Главком ВСУ пообещал «держать оборону» в Курской области столько, «сколько это будет целесообразно и необходимо»

Украинские военные к вечеру 12 марта отразили на курском направлении восемь штурмов войск РФ, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, в пригородах Суджи и ее окрестностях продолжаются активные боевые действия.

Российские военные, заявил главком ВСУ, пытаются вытеснить украинских военных с территории Курской области в Сумскую и Харьковскую области.

По его словам, противник, «пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей», понес и продолжает нести «значительные потери». С начала операции ВСУ в Курской области войска РФ потеряли 54,9 тысячи человек, сообщил Сырский. Независимых подтверждений этих данных нет.

В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны [ВСУ], в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. <…>

Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

ВСУ заняли несколько населенных пунктов Курской области в ходе наступления в августе 2024 года. С тех пор в регионе шли бои.

С начала марта — на фоне приостановки обмена разведданными между США и Украиной — войска РФ смогли взять под контроль 24 населенных пункта области. В частности, судя по распространенным в соцсетях видео, украинские военные покинули приграничный город Суджа.

По оценкам основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, войска Украины отступают из Курской области. Официально о выводе ВСУ из региона не сообщалось.