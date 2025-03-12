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Российская армия окончательно отбила Суджу — ВСУ покинули город и продолжают терять свой плацдарм в Курской области
Вот что там происходит в эти дни. Видео
4 минуты
18:30, 12 марта 2025
Российские войска 12 марта окончательно
вернули
себе контроль над городом Суджей — спустя семь месяцев после того, как его захватили ВСУ. Это стало результатом
массированной атаки
армии РФ в Курской области, одной из частей которой была резонансная
операция «Труба»
(или, как ее еще называют, «Поток»): несколько российских подразделений пробрались по газопроводу и зашли в тыл ВСУ. Впрочем, какую роль эта громкая вылазка — пропагандисты сразу прозвали ее «исторической» — сыграла в общем ходе наступления на самом деле, не ясно. Показываем видеозаписи, сделанные в Судже в последние дни, — и рассказываем о том, что сейчас происходит в городе.
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