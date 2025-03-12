Украинские военные полностью покинули Суджу

Украинские военные покинули Суджу Курской области, которая находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года, следует из анализа видеозаписей, проведенного «Медузой». Судя по видео, Вооруженные силы РФ находятся во всех частях города.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, обновил свою карту боевых действий, отметив, что по состоянию на 12 марта Суджа больше не находилась под контролем ВСУ.

В то же время секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что полного выхода войск ВСУ из Суджи нет. По его словам, есть данные о том, что российские войска зашли в определенную часть города, там идут бои.

В Генштабе ВСУ эти данные не комментировали.

Вооруженные силы Украины заняли несколько населенных пунктов Курской области в ходе наступления в августе 2024 года. Российское агентство ТАСС 12 марта опубликовало видеозапись, на которой показано, что российские военные находятся в центре Суджи. Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил в то же время, что украинские войска уходят из Курской области. По оценке «Медузы», под контролем ВСУ в регионе остаются пограничный переход, газоизмерительная станция «Суджа» и несколько сел.

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