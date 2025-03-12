ТАСС показал кадры с российскими военными, которые, как утверждается, вошли в центр Суджи

Агентство ТАСС опубликовало кадры с российскими военными, которые, как утверждается, вошли в центр Суджи в Курской области.

Ранее кадры с российскими военными в Судже также публиковали «военкоры». Евгений Поддубный написал, что флаги в центре города подняли десантники 11-й бригады и спецназ 2-й бригады. При этом, по словам Поддубного, «очаговое сопротивление» ВСУ на момент установки флага продолжалось. Также видео с российским флагом у администрации Суджи публиковали «военкор» Юрий Котенок и телеграм-канал «Военный осведомитель».

Издание «Агентство» отмечает, что узор плитки на площади на кадрах совпадает с видом Советской площади у здания городской администрации Суджи. Однако по кадрам нельзя точно определить, когда они были сделаны, пишет «Агентство».

В телеграм-канале российских военных «Архангел спецназа», где также опубликованы кадры с площади, говорится, что «зачистка продолжается», противник «еще огрызается», а «флаги были для обозначения».