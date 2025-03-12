Conflict Intelligence Team: украинские войска уходят из Курской области

Украинские военные планомерно покидают Курскую область России, сообщил в эфире телеканала «Дождь» основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев 12 марта.

«Мы видели, что все районы, которые постепенно переходили под контроль российских войск, брались практически без боя. То же самое и по Судже. Вчера [11 марта] были видеозаписи, [свидетельствующие о том, что] на восточной окраине города находятся российские войска. Сегодня мы видим российские войска уже на противоположной окраине. И опять нет никаких кадров боев… Фактически уже сейчас можно говорить, что весь город Суджа перешел под контроль российских войск», — заявил Левиев.

Может быть, сегодня эта история закончится. Может быть, еще пару-тройку дней приграничные села будут пытаться удержать. Но в целом история Курского плацдарма подходит к концу, и украинские войска уходят.

Российское агентство ТАСС и «военкоры» ранее 12 марта опубликовали видеозаписи с российскими военными в центре Суджи. На записях военные ВС РФ водружают российские флаги. Издание «Агентство» геолоцировало запись, снятую на Советской площади рядом с администрацией Суджи.

Суджа находилась под контролем ВСУ с середины августа 2024 года. Российские военные долго не могли пробиться к городу. Как рассказывала «Медуза» в военной сводке от 11 марта, российские войска смогли выйти к окраинам Суджи, взяв два главных укрепрайона ВСУ — Малую Локню и Мартыновку. Частью российского наступления стала операция с «подземным десантом» по магистральному газопроводу.

Российские войска смогли освободить ряд населенных пунктов Курской области на фоне того, что США временно — с 5 по 11 марта — прекращали обмен разведданными с Украиной.

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