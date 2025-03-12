Война Тысяча сто тринадцатый день. Российские войска вошли в Суджу

Российский военный в селе Малая Локня в Суджанском районе, 11 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Российские войска вошли в Суджу

В провоенных российских телеграм-каналах утром распространилась видеозапись: на центральной площади Суджи находятся военные с российским флагом.

Анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», подтверждает, что украинские военные полностью покинули территорию города.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев также заявил, что «фактически уже сейчас можно говорить, что весь город Суджа перешел под контроль российских войск», отметив, что подразделения ВСУ организованно покидают позиции и россияне восстанавливают контроль практически без боя. Он предположил, что в самое ближайшее время украинские военные полностью покинут Курскую область: «Может быть, сегодня эта история закончится. Может быть, еще пару-тройку дней приграничные села будут пытаться удержать».

Телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ, также пишет, что ВСУ в последние несколько дней организованно выводят свои наиболее опытные подразделения из Курской области и перебрасывают их в аннексированную ДНР.

Минобороны РФ в ежедневной сводке утром отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов — это Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Первые три из них находятся к северу от Суджи, последние два непосредственно граничат с городом с юга. При этом о самой Судже в сводке ничего не говорилось.

В Киеве наступление российской армии в Курской области официально никак не комментируют. «РБК-Украина» обратило внимание, что на ежедневных картах боев, которые официально публиковал Генштаб ВСУ 10 и 11 марта, площадь территории, контролируемой украинскими военными, заметно уменьшилась.

При этом «Суспильне» со ссылкой на неназванного украинского военнослужащего в Курской области сообщает, что в самой Судже все еще продолжаются бои.

Суджа, в которой до начала войны жили пять тысяч человек, находилась под оккупацией с середины августа 2024 года — это единственный населенный пункт со статусом города, который захватили украинские военные в Курской области.

Мир

Россия пока не дает ответа на предложение о немедленном перемирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине, передает ТАСС.

«Мы не хотим этого делать [забегать вперед]. Вчера, общаясь с прессой, [госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить», — сказал Песков на ежедневном пресс-брифинге.

Он также отметил, что в Кремле «внимательно изучают» комментарии сторон по итогам встречи и знакомятся с текстом официального совместного заявления США и Украины. Песков заявил, что пока нет никаких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но «если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован».

Источник агентства Reuters в России усомнился в том, что Путин согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий. «Для Путина будет тяжело принять это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия ведет наступление», — сказал собеседник агентства. Еще один источник Reuters в Москве сказал, что с точки зрения России предложение выглядит как ловушка.

Путин ранее заявлял, что Россия в принципе не рассматривает возможность временного прекращения огня. «Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос — как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать», — заявлял он, в частности, на прямой линии в декабре. На заседании Совета безопасности 20 января он говорил, что «должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долговременный мир».

В США после встречи с Украиной в Джидде и предложения о перемирии заявили, что теперь «мяч на стороне России». Ранее Дональд Трамп угрожал Москве резким ужесточением санкций в случае, если она не будет предпринимать шаги к прекращению войны. При этом президент США уверял, что знает позицию Путина и что тот «хочет мира».

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Война глазами читателей «Медузы»

Внимание! В этом письме есть мат.

Андрей (Москва). Сегодняшний день (Письмо было получено 11 марта. — прим. «Медузы») стал переломным в моем отношении к войне и к украинским властям. Делегация Украины приехала на мирные переговоры победителями: убили двух охранников на парковке магазина и ранили четырехлетнего ребенка. С каждый днем все труднее проводить черту между хорошими и плохими.

В 2022 году я, как и многие мои соотечественники, был в шоке. У меня была попытка эмиграции (неудачная), всякие мысли по поводу того, как помочь им (жертвам) и дистанцироваться от агрессора. Теперь я понимаю, что мы никому за границей не нужны, и единственное, чем я могу доказать украинцам свою «полезность» — сесть в тюрьму, быть избитым в полицейском участке или умереть. Хуй вам! Я решил жить, несмотря ни на что, заботиться о своих близких. Жить здесь, в России, хотя сейчас это не лучшее место для жизни.

И возвращаясь к сегодняшней атаке в тот день, когда мы все ждем каких-то сигналов об окончании кровопролития. Представитель украинской делегации заявил, что они хотели «создать фон», чтобы «россияне были в панике». А чем вы тогда отличаетесь от агрессора? Я больше не признаю за Украиной никакого морального превосходства. Вы его все просрали, убивая охранников на парковке супермаркета и отправляя в больницу детей, которые ни в чем не виноваты.

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