Самая масштабная атака дронов ВСУ Последствия ударов по Москве и Подмосковью. Фотографии

ВСУ 11 марта нанесли самый масштабный с начала войны удар дронами по территории России. Минобороны РФ объявило, что перехватило и уничтожило 343 украинских беспилотника. Дроны, как сообщалось, в основном направлялись к Москве. В Москве и Московской области были повреждены несколько жилых домов. Один из беспилотников упал на парковку комплекса компаний «Мираторг» в подмосковном Домодедово, погибли трое сотрудников компании. По данным Минздрава РФ, в результате атаки дронов пострадали 18 человек, включая троих детей. Власти РФ подчеркнули, что массированный удар беспилотниками был нанесен за несколько часов до начала переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, главной темой которых было прекращение войны. Как утверждает российская стороны, была атакована гражданская инфраструктура. Генштаб ВСУ, в свою очередь, заявил, что дроны поразили производственные мощности Московского НПЗ в Капотне, а объекты гражданской инфраструктуры были повреждены «в результате действий ПВО российского агрессора». Глава Центра по борьбе с дезинформацией СНБО Украины Андрей Коваленко сказал, что атака дронов — «это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован». «Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно», — сказал он. «Медуза» публикует фотографии последствий атаки дронов в Москве и Московской области.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Поврежденный жилой дом в деревне Сапроново Ленинского городского округа Московской области. 11 марта 2025 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Обломки на улице в Сапроново после удара дрона. 11 марта 2025 года AP / Scanpix / LETA

Сгоревшие автомобили на парковке «Мираторга» в селе Ям в Домодедово Московской области. 11 марта 2025 года Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia

Поврежденная квартира в жилом доме в Сапроново. 11 марта 2025 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Работник ЖКХ с предполагаемыми фрагментами дрона, найденными среди обломков в поселке городского типа Мисайлово Ленинского городского округа Московской области. 11 марта 2025 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Поврежденный в результате атаки дронов жилой дом в Москве. 11 марта 2025 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Последствия удара дрона по жилому дому в Раменском Московской области. 11 марта 2025 года Андрей Бородулин / AFP / Scanpix / LETA

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