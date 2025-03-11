Песков предложил «спросить у киевского режима», почему украинские дроны атаковали города России перед началом переговоров Украины и США

Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников по Москве и другим регионам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, знает ли он, почему крупнейшая атака беспилотников произошла именно сегодня, он сказал: «Спросите у киевского режима». 11 марта в Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США.

«Киевский режим не оставляет практику ударов, при чем здесь важно заметить, что киевский режим бьет по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели, — добавил представитель Кремля. — Разумеется, никто не собирается надевать розовые очки и рассчитывать, что режим вдруг в одночасье откажется от своей нацистской сущности. Нет, они не откажутся. Мы должны быть начеку. И наши соответствующие службы делают то, что нужно делать на фоне таких угроз».

Песков также отметил, что российские силы ПВО «очень здорово сработали» при отражении атаки украинских беспилотников на Московский регион.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью. Это самая массированная атака украинских беспилотников на регионы России за все время полномасштабной российско-украинской войны. Минздрав РФ заявил, что в результате атаки беспилотников в Московской области погибли два человека и 18 пострадали, в том числе трое детей.

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