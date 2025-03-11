Крупнейшая атака дронов ВСУ на Москву и другие города России с начала войны Видео

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Крупнейшая атака дронов ВСУ на Москву и другие города России с начала войны
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1 минута
10:17, 11 марта 2025
В ночь на 11 марта ВСУ
совершили
самую массированную атаку дронами на Россию с начала полномасштабной войны. В Минобороны РФ заявили, что перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью, 126 — над Курской. БПЛА сбивали также в Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской и других областях. В Москве и Подмосковье беспилотники попали в том числе в жилые дома. Один из дронов протаранил многоэтажку в Раменском, еще один упал на жилой дом в Видном, а на парковке в Домодедове выгорело больше 20 автомобилей. Как сообщили в Минздраве, только в Подмосковье из-за атаки
пострадали
как минимум 18 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых погибли.
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