В СНБО Украины назвали самую массированную атаку дронов на города России «сигналом Путину» на фоне переговоров в Саудовской Аравии

Самая массированная атака украинских беспилотников на Москву и другие города России — это «дополнительный сигнал» Владимиру Путину, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

Коваленко утром 11 марта опубликовал на своем ютьюб-канале видео, в котором поделился мнением по разным вопросам, в том числе переговорам украинской и американской делегаций в Джидде и атаке украинских беспилотников по российским городам.

«Ситуация на фоне переговоров в Саудовской Аравии. Налет массированный, самый большой в истории пока налет на Московщину. <…> Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно. Да, там российское ПВО сбивает, конечно, <…>. Но это не спасает россиян от паники. Такой фон [переговоров в Саудовской Аравии]», — сказал Коваленко (цитата по «Интерфакс — Украина»).

Российские средства ПВО в ночь на 11 марта перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ. В результате ранения получили 18 человек, двое погибли. Это была самая массированная атака украинских беспилотников на регионы России за все время полномасштабной российско-украинской войны.

Атака произошла накануне переговоров делегаций Украины и США в саудовской Джидде. Как сообщалось, Киев собирается предложить частичное прекращение огня с Россией. Речь идет о запрете на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Атака беспилотников на города России 11 марта

Самая массированная атака украинских дронов на регионы России В Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома. Есть погибшие и раненые

Атака беспилотников на города России 11 марта

Самая массированная атака украинских дронов на регионы России В Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома. Есть погибшие и раненые