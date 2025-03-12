Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе. Он провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с начала операции ВСУ в регионе, сообщает ТАСС.

Как заявили в Кремле, Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Где он располагается, не уточняется.

Российские государственные агентства опубликовали видео, как президент РФ, впервые одетый в камуфляж, слушает доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кадры с совещания также были показаны в эфире телеканала «Россия-24».

В ходе совещания Герасимов доложил, что российские военные в ходе наступления в Курской области заняли более тысячи квадратных километров. В частности, за последние пять дней были освобождены 24 населенных пункта региона. Кроме того, на отдельных участках границы российские военные вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба РФ.

По его словам, группировка ВСУ в Курской области «изолирована», «идет ее планомерное уничтожение». Начальник Генштаба РФ также заявил, что украинская армия уже потеряла в регионе более 67 тысяч военнослужащих. Независимых подтверждений этих данных нет.

Путин в ответ, как сообщают госагентства, «поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника» и освободить всю территорию Курской области. По его словам, в будущем нужно подумать о создании зоны безопасности у государственной границы в Курской области.

Президент РФ заявил, что ко всем украинским военным, попавшим в российский плен в Курской области, следует относиться «как к террористам».

«Сейчас только что Валерий Васильевич [Герасимов] упомянул о пленных. Ну вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам в соответствии с законами РФ, — сказал Путин. — Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными».

Издание Faridaily обратили внимание, что видео с Путиным, которое распространили журналисты кремлевского пула, странное. «у Путина необычно высокий голос, картинка расходится со звуком и т. д. Видимо, в Кремле сильно торопились с публикацией», — предположили в Faridaily. Вскоре пресс-служба Кремля опубликовала в своем телеграм-канале отредактированную версию ролика.

ВСУ заняли несколько населенных пунктов Курской области в ходе наступления в августе 2024 года. В начале марта российские войска РФ заняли несколько населенных пунктов региона. Это произошло после того, как США временно прекратили обмен разведданными с Украиной.

Российское государственное агентство ТАСС 12 марта опубликовало видео с российскими военными в центре города Суджа, который находился под контролем ВСУ с августа 2024-го. По оценке «Медузы», украинские военные покинули Суджу.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в тот же день говорил, что украинские войска отступают из региона. Официально о выводе ВСУ из Курской области не сообщалось.