Минобороны РФ официально объявило, что взяло под контроль Суджу
Источник: Минобороны РФ
Подразделения группировки войск «Север» вернули под российский контроль город Суджа, поселок Меловой и слободу Подол в Курской области, объявило 13 марта Минобороны РФ.
В начале марта российские войска существенно продвинулись в приграничном Суджанском районе Курской области, который находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. С 8 марта Минобороны РФ отчиталось об освобождении более двух десятков населенных пунктов в регионе.
Как показал анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», украинские военные полностью покинули Суджу 12 марта. Под контролем украинских войск остались приграничные территории Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял 12 марта, что в окрестностях Суджи продолжаются активные боевые действия.