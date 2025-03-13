Минобороны РФ официально объявило, что взяло под контроль Суджу

Подразделения группировки войск «Север» вернули под российский контроль город Суджа, поселок Меловой и слободу Подол в Курской области, объявило 13 марта Минобороны РФ.

Meduza

В начале марта российские войска существенно продвинулись в приграничном Суджанском районе Курской области, который находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. С 8 марта Минобороны РФ отчиталось об освобождении более двух десятков населенных пунктов в регионе.

Как показал анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», украинские военные полностью покинули Суджу 12 марта. Под контролем украинских войск остались приграничные территории Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял 12 марта, что в окрестностях Суджи продолжаются активные боевые действия.

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