Российская армия вернула под свой контроль два населенных пункта под Суджей. И теперь полностью контролирует дорогу к границе
Источник: Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ объявило 15 марта, что российская армия в ходе наступления вернула под контроль село Заолешенка и деревню Рубанщина в Суджанском районе Курской области.
Российские паблики распространили видеозапись, снятую возле магазина «Пятерочка» в центре Заолешенки.
Как отмечает «Украинская правда», карты Генштаба ВСУ и украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, свидетельствуют, что Россия вернула под свой контроль как Рубанщину, так и Суджу. Российская сторона сообщала об освобождении Суджи 13 марта.
После освобождения Заолешенки и Рубанщины российские военные полностью контролируют дорогу, ведущую к пропускному пункту «Суджа», который удерживают украинские силы.