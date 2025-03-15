Российская армия вернула под свой контроль два населенных пункта под Суджей. И теперь полностью контролирует дорогу к границе

Министерство обороны РФ объявило 15 марта, что российская армия в ходе наступления вернула под контроль село Заолешенка и деревню Рубанщина в Суджанском районе Курской области.

Российские паблики распространили видеозапись, снятую возле магазина «Пятерочка» в центре Заолешенки.

Как отмечает «Украинская правда», карты Генштаба ВСУ и украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, свидетельствуют, что Россия вернула под свой контроль как Рубанщину, так и Суджу. Российская сторона сообщала об освобождении Суджи 13 марта.

После освобождения Заолешенки и Рубанщины российские военные полностью контролируют дорогу, ведущую к пропускному пункту «Суджа», который удерживают украинские силы.

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