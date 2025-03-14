Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, остающимся в Курской области. Такое заявление он сделал перед началом заседания Совбеза РФ.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.

Ранее 14 марта Трамп написал в соцсетях, что «тысячи украинских солдат находятся в полном окружении» и что он обратился к Путину «с настоятельной просьбой пощадить их жизни». Трамп не написал о каком именно участке фронта идет речь, однако, судя по всему, имел в виду Курскую область, где российские войска ведут успешное наступление.

Судя по видео из Курской области, подразделения ВСУ покинули большую часть своего плацдарма в регионе, понеся при этом значительные потери. Под контролем украинской армии остается только погранпереход «Суджа» и несколько сел около него. Эти территории не находятся в окружении, хотя снабжение их затруднено из-за ударов дронов ВС РФ. Генштаб ВСУ официально заявил, что сообщения об окружении не соответствуют действительности и объяснил их политическим давлением.

Сохранять жизнь военнопленным стороны любых военных конфликтов в любом случае обязаны в соответствии с Женевской конвенцией.