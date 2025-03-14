Трамп: «Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным»

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал о переговорах с Владимиром Путиным.

«Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится — НО В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОМ ОКРУЖЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ И В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ, — написал Трамп. — Я обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех господь».

Из сообщения неясно, поговорил ли лидер Соединенных Штатов сам с президентом РФ или речь идет о переговорах Путина и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который 13 марта был с визитом в Москве и говорил с российским президентом.

В Кремле не сообщали о переговорах Путина и Трампа, хотя идея такой беседы в том или ином формате обсуждается уже несколько недель. На брифинге с журналистами 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что дата разговора Путина и Трампа пока не согласована.

Новость дополняется