Генштаб ВСУ: сообщения об «окружении» украинских военных в Курской области не соответствуют действительности и создаются для политического давления на Киев

Генштаб ВСУ заявил, что сообщения об «окружении» украинской группировки войск в Курской области не соответствуют действительности. Ранее об «окружении» солдат ВСУ говорил президент США Дональд Трамп.

Как заявило командование ВСУ, такие сообщения «создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров». По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки ситуация в Курской области существенно не изменилась, боевые действия продолжаются.

В сообщении отмечается, что подразделения ВСУ в Курской области «осуществили перегруппировку» и «отошли на более выгодные рубежи обороны».

«Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует», — заявили в Генштабе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, комментируя 14 марта ситуацию в Курской области, заявил, что курская операция ВСУ достигла своей главной цели — оттянуть значительную часть российских войск с покровского, харьковского и сумского направлений.

По его словам, благодаря вторжению ВСУ в Курскую область ситуация на покровском и харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет «очень непросто» найти возможность снова угрожать Покровску. «Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила», — добавил Зеленский.

ВСУ начали операцию в Курской области в августе 2024 года. С тех пор в приграничных районах региона идут бои. В начале марта войскам РФ удалось развить контрнаступления на украинские подразделения и вернуть под свой контроль, по данным военного руководства РФ, более 20 населенных пунктов.

Президент США Дональд Трамп 14 марта заявил, что попросил Владимира Путина сохранить жизни тысяч украинских солдат, которые «находятся в полном окружении» войск РФ. О каком «окружении» идет речь, он не уточнил. Предположительно, он говорил о ситуации в Курской области — но и там ВСУ не попали в окружение российских военных.

Судя по опубликованным видео, которые проанализировала «Медуза», подразделения ВСУ покинули большую часть плацдарма в Курской области, понеся при этом значительные потери. Под контролем украинской армии остается только погранпереход «Суджа» и несколько сел около него. Эти территории не находятся в окружении, хотя снабжение их затруднено из-за ударов дронов ВС РФ.

В ответ на просьбу Трампа Путин ответил, что Россия готова сохранить жизнь украинским военным в Курской области — если Киев прикажет тем сдаться.

ситуация в курской области

Оборона ВСУ в Курской области рушится: российская армия отвоевала уже половину украинского плацдарма — и продолжает наступать Насколько критично положение ВСУ? Карта боев на 11 марта

ситуация в курской области

Оборона ВСУ в Курской области рушится: российская армия отвоевала уже половину украинского плацдарма — и продолжает наступать Насколько критично положение ВСУ? Карта боев на 11 марта