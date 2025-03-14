Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области «выполнила свою задачу»

ВСУ выполнили свою основную задачу в Курской области, оттянув силы российских войск с других участков фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер признал, что ситуация в Курской области «понятно, что очень сложная». Задачей ВСУ на этом участке фронта было оттянуть войска РФ с покровского, харьковского и сумского направления, рассказал он.

Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении. Они [Россия] оторвали оттуда на Курщину максимально свои войска. Затем они начали забирать с восточного направления, но не оставляли своей главной задачи — Покровска. Мы все это понимали. Просто люди крепкие, которые понимали, что в какой-то момент есть шанс, что россияне остановятся на покровском направлении. Так оно и получилось.

Сейчас, по словам президента Украины, ситуация на покровском и харьковском направлениях «стабилизировалась».

«Я считаю, что она [операция ВСУ в Курской области] свою задачу выполнила. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск», — сказал Зеленский.

ВСУ начали операцию в Курской области в августе 2024 года, захватив несколько населенных пунктов региона. Тогда президент Украины Владимир Зеленский называл три цели этой операции: «превентивный удар», который позволил избежать окружения части Сумской области войсками РФ, усиление позиции Украины на случай возможных переговоров с Россией, а также «показать реальность» жителям РФ.

С начала марта войска РФ взяли под свой контроль более 20 населенных пунктов. При этом власти России утверждают, что украинские военные попали в окружении в Курской области. Об этом же заявил президент США Дональд Трамп. Генштаб ВСУ отвергает сообщения о том, что украинские военные якобы окружены в Курской области.

Однако, судя по опубликованным видео, которые проанализировала «Медуза», подразделения ВСУ покинули большую часть плацдарма в Курской области, понеся при этом значительные потери. Под контролем украинской армии остается только погранпереход «Суджа» и несколько сел около него. Эти территории не находятся в окружении, хотя снабжение их затруднено из-за ударов дронов ВС РФ.

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