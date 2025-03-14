Война Тысяча сто пятнадцатый день. США «бесшумно» ужесточают санкции против России

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

США «бесшумно» ужесточили санкции против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие лицензии, которая позволяла в качестве исключения проводить оплату за российские энергоресурсы через российские банки, сообщает Bloomberg.

Лицензия GL8 распространялась на Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банк, Совкомбанк, банк «Зенит», банк «Санкт-Петербург», а также НКЦ и Банк России. Она исключала из общего запрета на взаимодействие с этими банками, находящимися под блокирующими санкциями США, оплату за российские энергоносители.

Обычно лицензия продлевалась каждые полгода и в последний раз была продлена до 30 апреля. В рамках последнего пакета санкций, введенного администрацией Джо Байдена, срок действия лицензии сократили 12 марта — а теперь Минфин США ее не продлил, и таким образом она просто прекратила действие. Публичного объявления об этом не было, но в ответ на запрос журналистов Reuters и ABC News в ведомстве это подтвердили.

Bloomberg называет случившееся «бесшумным» усилением санкций на фоне попыток Вашингтона убедить Москву начать мирные переговоры с Киевом. Теперь, пишет агентство, нефтетрейдерам, которые платят за российские нефть и газ в долларах или в другой западной валюте, будет «очень трудно это сделать». В то же время масштаб непосредственного эффекта от запрета неясен, так как, возможно, в его ожидании кто-то из покупателей заблаговременно перешел на другие способы оплаты.

Трамп ранее угрожал Москве «масштабными санкциями» в случае, если руководство РФ не будет двигаться в направлении мирного урегулирования. Министр финансов Скотт Бессент отмечал, что США «без колебаний» введут дополнительные санкции и что Трамп «готов оказать максимальное давление на обе стороны». Сам президент США также неоднократно намекал, что у него есть некие рычаги давления на Москву и что они используются в ходе неофициальных контактов.

Украина

Половина жителей страны не согласны отказаться от территорий в пользу РФ

Ровно половина (50%) жителей Украины не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах» — даже если это будет означать затягивание войны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 февраля по 4 марта.

Обратной точки зрения, которая отказ от некоторых территорий для скорейшего достижения мира, придерживаются 39% украинцев. Остальные 11% не смогли определиться с ответом.

Количество людей, которые не готовы на территориальные уступки, почти не изменилось с предыдущего опроса, который проходил в декабре (тогда был 51%). До этого на протяжении двух лет это количество уменьшалось — так, в декабре 2023 года возможность отказаться от части территорий не допускали 74%, в декабре 2022 года — 85%.

При этом на востоке страны, вблизи линии фронта, категорически против территориальных уступок выступает меньше людей — 42%. На западе, юге и в центральной Украине таких 50-51%.

КМИС отмечает, что согласие или несогласие с территориальными уступками зависит от того, какую, по мнению респондентов, цель преследует Россия. Среди тех, кто считает, что эта цель — геноцид украинцев или уничтожение их как нации, противников отказа от территорий значительно больше, чем среди тех, кто считает, что Россия хочет просто захватить несколько украинских регионов.

Социологи отдельно подчеркивают, что этот опрос проходил на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину.

Представители властей США, которые сейчас пытаются наладить мирный процесс, неоднократно публично заявляли, что Украина должна быть готова в том числе к территориальным уступкам.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что после заключения мирного договора некоторые территории могут фактически остаться под контролем России. При этом он подчеркивал, что юридическое признание каких-либо частей Украины российскими является «красной линией» для Киева и что Украина после завершения войны будет пытаться вернуть все свои территории дипломатическим путем.

Война глазами читателей «Медузы»

Ксения. А я хочу разрешать себе чувствовать себя комфортно. Нет, не в тирании, в своей стране и в своей жизни. Потому что не претендую на геройство, не претендую стать новым мессией. Я не выбирала жить в исторические времена. Я маленький человек. И мне не стыдно в этом признаться. И вероятно, большому количеству других людей тоже, вне зависимости от их страны.

Да, я хочу оправдываться — я не голосовала за Путина и ни за кого из «Единой России» за все годы, я ходила на митинги, я донатила в организации, помогающие задержанным. Я не поддерживаю войну и поменяла взгляды как минимум нескольких человек на этот вопрос. На уровне своей маленьковости я сделала все, что могла.

Но мне есть что терять. От меня зависит моя семья, мои дети, мои животные. И я не хочу давать себе разрешения кого-то осуждать, мне безумно больно за всю кровь и слезы украинцев и людей, которые потеряли свой дом (по любой из причин), но хочу дать себе разрешение не утонуть в тоске и безысходности от всего происходящего.

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