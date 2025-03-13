Война Тысяча сто четырнадцатый день. Советник Трампа прилетел в Москву договариваться о перемирии. Путин, как ожидается, ответит на предложение прекратить огонь

Российский военный в Судже, 13 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Спецпосланник Трампа прилетел в Москву договариваться о перемирии

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (он также участвует в переговорах о завершении российско-украинской войны) сегодня утром прилетел в Москву. Уиткофф был одним из участников переговоров с Украиной в Джидде, которые проходили 11 марта и по итогам которых Киев поддержал предложение о 30-дневном прекращении огня.

В Белом доме официально заявляли, что цель визита — убедить Москву согласиться на прекращение огня, однако не сказали, с кем именно Уиткофф будет обсуждать этот вопрос и сколько по времени продлится его поездка. Президент РФ Владимир Путин сегодня днем проводит встречу с Александром Лукашенко.

Примерно через час после того, как самолет Уиткоффа приземлился в Москве, из Кремля поступил первый предметный комментарий по поводу прекращения огня — помощник президента Юрий Ушаков в эфире «России 1» сказал, что власти России интересует долгосрочное урегулирование, а не временное перемирие.

«Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — сказал Ушаков, отметив, что ранее донес эту позицию до советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца.

Госсекретарь США Марко Рубио еще до заявления Ушакова предположил, что режим прекращения огня в случае согласия Москвы можно было бы ввести «в течение нескольких дней». Он подчеркнул, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы «стрельба прекратилась, боевые действия прекратились и начались переговоры». «Если их ответ будет отрицательным, это будет крайне прискорбно и ясно продемонстрирует их намерения», — заявил он.

Рубио также отметил, что на переговорах в Эр-Рияде в феврале российская делегация была открыта для идеи завершения войны «при соответствующих обстоятельствах», список которых не был обозначен.

Агентство Reuters со ссылкой на источники рано утром сообщило, что после той встречи Россия предоставила США некий список требований в рамках сделки о завершении войны — по данным агентства, эти требования обсуждались между представителями Москвы и Вашингтона на протяжении последних трех недель как в ходе личных встреч, так и в ходе совместных переговоров. Источники не назвали конкретных требований, но охарактеризовали их как «похожие» на те, которые ранее предъявлялись к Украине, США и НАТО (признание Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей частью России, отказ Украины от членства в НАТО). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о наличии такого списка.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, осудил Москву за отсутствие четкого ответа на предложение о перемирии. «Это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и попытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны», — заявил он.

Как отметил Юрий Ушаков, сегодня (вероятно, после встречи с Лукашенко) Владимир Путин может впервые выступить с комментариями по поводу предложения о прекращении огня.

Россия

Из Суджи эвакуируют местных жителей, считавшихся пропавшими без вести

В Судже и близлежащих селах нашли более 100 человек, которые официально числились пропавшими без вести во время оккупации этой территории украинскими войсками, заявил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

МЧС проводит эвакуацию жителей — их направляют в пункты временного размещения, некоторых забирают родственники. По словам Мезинова, около 90% эвакуируемых — это те, кто находился в списках пропавших без вести.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что по состоянию на час дня 13 марта из Суджи и окрестностей вывезены более 140 человек — в самом городе им оставаться невозможно из-за разрушений. Хинштейн заверил, что власти «восстанавливать все, что потеряли» и «сделают все еще краше, чем было».

Сколько точно человек оставались на оккупированной территории, неясно. Родственники местных жителей в январе оценивали это число примерно в три тысячи человек, в ВСУ говорили о двух тысячах. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в январе опубликовала список из 517 жителей Курской области, которых ищут родственники. Этот список был подвергнут резкой критике со стороны их родственников из-за огромного числа неточностей и повторов. В начале февраля власти Курской области заявили, что после сверки всех списков число местных жителей, о судьбе которых ничего не известно, составляет около двух тысяч человек.

В ежедневной утренней сводке Минобороны РФ официально объявило, что российские военные полностью вернули Суджу под свой контроль. С середины прошлой недели российская армия выбила ВСУ практически со всей территории Курской области, под контролем украинских военных остались лишь несколько небольших населенных пунктов у границы.

Война глазами читателей «Медузы»

Владимир. Комментарии, которые вы выбираете и публикуете, погружают в страшную тоску. Большинство из них, за авторством моих соотечественников, — о том, как россиянам плохо, как к нам плохо относятся, как мы никому не нужны и не отвечаем за то, что делают российские власти.

Сейчас я пишу под материалом о переговорах о перемирии, во время которых украинские дроны убили пятерых человек в Москве. Комментатор задается вопросом, чем же тогда украинцы отличаются от «наших», от россиян. Серьезно? Тем, что украинцы живут под атаками наших дронов каждый день три года. То, что мы почувствовали на себе одну тысячную того, что другие переживают каждый день, — индульгенция, [позволяющая] теперь не отличать черное от белого? Ну, значит, нужен был только повод. Для кого-то курская операция стала таким поводом, для кого-то западные санкции.

Каждое письмо — извинения себя, поиск разрешения быть таким же, как все в тираническом государстве. Как мы победим тиранию, если хотим разрешения комфортно себя чувствовать в ней?

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