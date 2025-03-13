Reuters: Россия передала США список требований для переговоров по Украине (они давно известны)

Россия предоставила США список требований по соглашению о завершении российско-украинской войны и перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, сообщило в ночь на 13 марта агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их словам, представители России и США обсуждали эти требования в течение личных и онлайн-встреч в течение последних трех недель. Что именно Москва включила в список, неясно. Источники отметили, что условия Кремля похожи на требования, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО.

Россия ранее требовала, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, выступала против размещения иностранных войск в Украине, а также добивалась международного признания аннексированных регионов Украины — Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в последние годы Россия выступала против расширения НАТО на восток. Некоторые из этих требований Россия обсуждала с администрацией 46-го президента США Джо Байдена в преддверии полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Переговоры, проходившие в конце 2021 года — начале 2022-го, не увенчались успехом.

Как отмечает Reuters, неясно, готова ли Россия начать переговоры с Украиной до того, как будут удовлетворены ее требования.

Посольство России в Вашингтоне и Белый дом не ответили на запросы журналистов о комментарии.

Представители России и США в последние недели говорили, что основой мирного договора может стать проект соглашения, который российские, украинские и американские делегации обсуждали в Стамбуле в 2022 году. Тогда Россия потребовала, чтобы Украина отказалась от планов стать членом НАТО и стала безъядерной страной на постоянной основе.

Какие требования у Украины

«Украине нужны гарантии безопасности и замороженные российские активы» Глава офиса Зеленского объяснил Европе, чего ждет Киев от переговоров. Краткий пересказ колонки Андрея Ермака в The Guardian

Какие требования у Украины

«Украине нужны гарантии безопасности и замороженные российские активы» Глава офиса Зеленского объяснил Европе, чего ждет Киев от переговоров. Краткий пересказ колонки Андрея Ермака в The Guardian