«Украине нужны гарантии безопасности и замороженные российские активы» Глава офиса Зеленского объяснил Европе, чего ждет Киев от переговоров. Краткий пересказ колонки Андрея Ермака в The Guardian

Сегодняшний саммит в Джидде будет иметь решающее значение. Начавшиеся переговоры Киева с партнерами породили надежду на то, что украинский народ скоро вернется к мирной жизни. Я верю, что мы сможем достичь этой цели под сильным американским руководством. Никто не хочет окончания этой войны больше, чем народ Украины. Но мир должен быть справедливым и устойчивым. Прекращения огня не достичь одними дипломатическими жестами. Для прочного мира нужно оказывать политическое и финансовое давление на Россию, чтобы повысить цену возобновления конфликта.

Во-первых, Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые придадут достоверность будущему соглашению о прекращении огня.

Во-вторых, Европа должна действовать решительно в усилении и ужесточении санкций против России. ЕС нужно закрывать лазейки в финансовой системе, не позволяя европейским предприятиям косвенно финансировать военную машину Кремля.

В-третьих, Европа должна взять под свой контроль замороженные российские активы на сумму в 300 миллиардов евро. Эти ресурсы должны оставаться под эмбарго, а прибыль от них должна поступать на поддержку и восстановление Украины.

Важным шагом стало признание необходимости усиливать стратегическую автономию Европы в области обороны. Это и решение о займах на 150 миллиардов евро для стран ЕС на оборонные инвестиции, и потенциальные 20 миллиардов евро на оборону Украины. Европа не может допустить такого прекращения огня, которое позволило бы России перевооружиться, восстановить силы и вернуться за новыми украинскими территориями. Европа должна быть готовой действовать, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Это краткий пересказ колонки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, опубликованной 11 марта в британской газете The Guardian. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA