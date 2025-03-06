Лидеры ЕС одобрили планы по увеличению расходов на оборону

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали инициативы по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщает Financial Times.

Среди одобренных инициатив — предоставление займов для стран блока в размере 150 миллиардов евро на оборонные инвестиции.

Как отмечает FT, лидеры 27 стран ЕС призвали Еврокомиссию представить подробные предложения, которые затем потребуют одобрения правительств стран блока.

France24 передает, что страны ЕС «дали зеленый свет» планам по усилению обороны блока.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план обороны ReArm Europe, который демонстрирует, что ЕС готов взять на себя ответственность за свою оборону и увеличить помощь Украине. План фон дер Ляйен включает пять направлений, одно из которых — новый фонд на 150 миллиардов евро в виде займов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них. По мнению главы Еврокомиссии, ReArm Europe может высвободить в общей сложности 800 миллиардов евро на оборонные расходы.