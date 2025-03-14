В Курской области продолжаются бои. Из разрушенных сел, занятых войсками РФ, эвакуируют жителей. Фотографии

Российские войска продолжают наступление в Курской области. Российские государственные СМИ публикуют фото и видео из населенных пунктов, занятых войсками РФ. Граничащая с Украиной часть Курской области уже несколько месяцев — с августа 2024 года, когда ВСУ вошли на российскую территорию, — является зоной боевых действий. Населенные пункты в этих районах сильно разрушены, но в них остались жители. О судьбе некоторых людей, оказавшихся в зоне боевых действий, долгое время ничего не было известно. МЧС РФ 13 марта объявило, что в Судже нашли около 100 человек, числившихся пропавшими без вести. Власти РФ заявляют, что эвакуируют в безопасные места людей с территорий, которые были под контролем ВСУ и где еще продолжаются бои. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что происходит на территориях, об освобождении которых отчиталось Минобороны РФ и куда допустили журналистов из государственных СМИ.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. О возвращении населенного пункта под контроль РФ российское Минобороны отчиталось 12 марта. Фото датированно 13 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Казачья Локня. 13 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В Казачьей Локне жили около 600 человек, в селе было более 320 домов. 13 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Казачья Локня. 13 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Власти РФ заявили, что из населенных пунктов Курской области, которые снова контролируют российские войска, организована эвакуация жителей. 13 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Зазулевка — хутор в Суджанском районе Курской области, о контроле над которым Минобороны РФ объявило 11 марта. Фото датировано 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Жительница Зазулевки и ее козлята, родившиеся зимой. 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia До того, как Зазулевка оказалась в зоне боевых действий, в хуторе было 17 домов. 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Село Большое Солдатское, расположенное в 20 километрах от Суджи, не было занято ВСУ, но находилось в зоне интенсивных боев. 13 марта 2025 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Житель Большого Солдатского возле своего дома. В селе жили более двух с половиной тысяч человек. 12 марта 2025 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia Хутор Агроном — один из 12 населенных пунктов Курской области, о контроле над которыми Минобороны Рф объявило 11 марта. Фото датировано 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Правда — хутор в Суджанском районе Курской области. О контроле над ним российское военное ведомство заявило 11 марта. Фото датировано 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Правда находится в 10 километрах от города Суджа, который также вернулся под контроль РФ. 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Эвакуация в Суджанском районе. 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Черкасское Поречное — село в Суджанском районе Курской области, расположенное рядом с Правдой. 12 марта 2025 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Черкасское Поречное. 12 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Черкасское Поречное. В селе было почти 400 домов. 12 марта 2025 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Послушайте подкаст «Медузы» о наступлении ВС РФ в Курской области

подкасты Российская армия стремительно захватывает курский плацдарм ВСУ. Куда РФ и Украина направят свои силы после? Объясняет Дмитрий Кузнец 56 минут