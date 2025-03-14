В Курской области продолжаются бои. Из разрушенных сел, занятых войсками РФ, эвакуируют жителей. Фотографии
Российские войска продолжают наступление в Курской области. Российские государственные СМИ публикуют фото и видео из населенных пунктов, занятых войсками РФ. Граничащая с Украиной часть Курской области уже несколько месяцев — с августа 2024 года, когда ВСУ вошли на российскую территорию, — является зоной боевых действий. Населенные пункты в этих районах сильно разрушены, но в них остались жители. О судьбе некоторых людей, оказавшихся в зоне боевых действий, долгое время ничего не было известно. МЧС РФ 13 марта объявило, что в Судже нашли около 100 человек, числившихся пропавшими без вести. Власти РФ заявляют, что эвакуируют в безопасные места людей с территорий, которые были под контролем ВСУ и где еще продолжаются бои. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что происходит на территориях, об освобождении которых отчиталось Минобороны РФ и куда допустили журналистов из государственных СМИ.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.