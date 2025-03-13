МЧС России: в Судже нашли около 100 человек из числа пропавших без вести

В Судже и окрестных селах Курской области после ухода украинских военных нашли около 100 человек, которые числились как пропавшие без вести. Об этом в ночь на 13 марта сообщил РИА Новости помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

«Важно, что 90% тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезли 120 мирных жителей. Накануне он заявил, что российские военные и волонтеры эвакуировали с территории Суджи 68 человек, из них 52 оказались в пунктах временного размещения, а 16 — у родственников.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в январе опубликовала список из 517 жителей Курской области, которых ищут родственники. Власти Курской области в начале февраля заявили, что пропавшими без вести числятся около двух тысяч человек.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил 12 марта, что российские войска в ходе наступления в Курской области заняли более тысячи квадратных километров, а за последние пять дней освободили в регионе 24 населенных пункта.

Как показал анализ видеозаписей, проведенный «Медузой» 12 марта, украинские военные полностью покинули Суджу, которая находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Под контролем украинских войск остались приграничные территории Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в окрестностях Суджи продолжаются активные боевые действия.

Армия РФ в Судже. ВСУ окончательно покидают Курскую область? Meduza