Глава Курской области объявил, что из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей. Украинские военные покинули город

Российские военные и волонтеры эвакуировали 68 россиян из города Суджа Курской области, который с августа 2024 года находился под контролем ВСУ, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«На данный момент 52 человека уже размещены в пунктах временного размещения на территории региона, 16 человек забрали родственники. Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась», — заявил Хинштейн.

ВСУ заняли несколько населенных пунктов Курской области, включая приграничный город Суджа, в ходе наступления в августе 2024 года. Часть местных жителей не смогли уехать и оказались на территории, которую контролировала Украина.

С начала марта российские военные заняли несколько населенных пунктов Курской области. Это произошло на фоне того, что США временно прекратили обмен разведданными с Украиной.

Российское государственное агентство ТАСС 12 марта опубликовало видео с военными РФ в центре Суджи. По оценке «Медузы», украинские военные покинули город.

Об отступлении украинских войск из Курской области 12 марта говорил основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Командование ВСУ об отступлении украинских военных из российского региона официально не сообщало.