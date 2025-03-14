ВСУ атаковали нефтяной комплекс в Туапсе

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтекомплексу в Туапсе Краснодарского края в ночь на 14 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров», — сообщил губернатор. По его словам, никто не пострадал.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, в свою очередь, написал в телеграм-канале, что в 03:07 ночи «произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы».

Власти Краснодарского края не уточнили, чем именно ВСУ атаковали нефтекомплекс. Местные жители сообщили телеграм-каналу Baza, что слышали характерный звук беспилотника. В то же время один из очевидцев сказал телеграм-каналу Astra, что «это точно были не беспилотники — удар слишком сильный». Местные жители рассказали, что уже после взрыва в Туапсе сработали сирены воздушной тревоги.

Портал «Кубань 24» опубликовал видео, снятое через несколько часов после атаки. На записи виден густой черный дым, поднимающийся над городом. В то же время в районной администрации сообщили, что все школы и детсады Туапсе 14 марта работают в обычном режиме.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что под удар попал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру компании «Роснефть». «Для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны», — заявил Коваленко.

В аэропорту Сочи в ночь на 14 марта с 2:53 до 3:25 вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщала Росавиация.

Минобороны РФ и Генштаб ВСУ не комментировали удар по Туапсе.

Украинские беспилотники утром 14 марта атаковали Москву и Московскую область. В результате атаки повреждения получили жилые дома. О пострадавших не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта поддержал предложение США ввести 30-дневное прекращение огня в российско-украинской войне, но после того, как получит от США ответы на ряд вопрос. В этот же день Путин собирался встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, чтобы првоести переговоры о мирном урегулировании.