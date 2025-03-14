Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Повреждены жилые дома

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область около семи утра 14 марта, сообщили российские СМИ.

В результате атаки украинского дрона поврежден многоэтажный жилой комплекс «Авангард» на Резервном проезде в Дорогомилово, сообщают телеграм-каналы Mash и Astra. Повреждена крыша и козырек подъезда. Никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Обломки сбитого дрона упали на расселенный дом на улице Лестева в Москве, никто не пострадал, сообщил телеграм-канал Baza. Загорелась крыша здания, пишет Astra.

Кроме того, по информации Mash и «ВЧК-ОГПУ», в Троицке у коттеджного поселка «Росинтер-2» сбитый беспилотник упал на частный жилой дом. Также повреждены три автомобиля и квадроцикл.

Один из беспилотников попал в жилой комплекс «Южная Битца» в поселке Битца Московской области, пишет телеграм-канал Mash. Этот дом пока не заселен.

Кроме того, жители Московской области сообщили о взрыве, который слышали в городе Балашиха, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Местные жители сняли на видео предмет, похожий на обломок дрона, обнаруженный в одном из дворов.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что силы ПВО сбили два беспилотника над Балашихой, обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, второй сбили в микрорайоне Железнодорожный. Третий беспилотник, по словам губернатора, сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском районе, обломки упали на строящийся многоэтажный дом. Воробьев отметил, что никто не пострадал.

Росавиация ночью вводила ограничения на работу московского аэропорта Внуково и аэропорта Калуги, утром ограничения отменили.

Это вторая атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область за неделю. Украинские военные в ночь на 11 марта совершили самую массированную атаку дронами на Россию с начала полномасштабной войны, применив более 340 беспилотников. В Москве и Подмосковье под удар попали жилые дома. Погибли три человека, ранения получили 18 человек.

как выглядят последствия атаки 11 марта

Самая масштабная атака дронов ВСУ Последствия ударов по Москве и Подмосковью. Фотографии

как выглядят последствия атаки 11 марта

Самая масштабная атака дронов ВСУ Последствия ударов по Москве и Подмосковью. Фотографии